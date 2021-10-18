Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Футбольный судья Карасев назвал главные матчи в своей карьере 00:37
Белоусов призвал Украину и Грузию отказаться от искаженной реальности 00:37
Женщина сообщила о бомбе на работе бойфренда из-за ревности 00:31
США сменили спецпредставителя по Афганистану 00:29
Наставник «Сочи» Назаров: ничто не сплачивает лучше, чем коллективная драка... 00:23
В МИД России заявили, что российские инструкторы в ЦАР занимаются обучением... 00:22
Адель поделилась подробностями своего развода 00:19
В США началось расследование в связи с эвакуации гражданских лиц... 00:19
Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования штурма Капитолия 00:15
Подписчики раскритиковали пост сборной России о победе Team Spirit 00:13

В Екатеринбурге в детском саду чуть не задушили мальчика

close
100%
Depositphotos

В Екатеринбурге полиция начала проверку после драки в детском саду № 55, в ходе которой один из детей чуть не задушил четырехлетнего мальчика. Об этом сообщает E1.RU.

Мама пострадавшего ребенка по имени Анна заметила у него на шее синяки, воспитательница не смогла объяснить женщине, откуда они. Затем родители посмотрели записи видеокамер в детском саду — на кадрах видно, как к мальчику неожиданно подходит со спины другой ребенок, который затягивает на его шее предмет, похожий на шнурок.

Потасовка длилась около двух минут — все это время ребенок кричал, но на это никто не реагировал.

По словам Анны, это не первый случай конфликта между детьми в садике — именно мальчик, который пытался задушить ее сына, наносил увечья другим детям.

Ранее следователи организовали доследственную проверку в Краснодаре после появления в СМИ истории об избиении в частном детсаду двухлетнего мальчика другими воспитанниками. Об этом сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел несколько дней назад. Дети вышли во двор играть, но в какой-то момент одного из из них прижали к бетонному забору и начали бить — ему наносили удары по телу и голове. Случившееся было снято на камеру наблюдения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях