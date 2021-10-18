В Екатеринбурге в детском саду чуть не задушили мальчика

В Екатеринбурге полиция начала проверку после драки в детском саду № 55, в ходе которой один из детей чуть не задушил четырехлетнего мальчика. Об этом сообщает E1.RU.

Мама пострадавшего ребенка по имени Анна заметила у него на шее синяки, воспитательница не смогла объяснить женщине, откуда они. Затем родители посмотрели записи видеокамер в детском саду — на кадрах видно, как к мальчику неожиданно подходит со спины другой ребенок, который затягивает на его шее предмет, похожий на шнурок.

Потасовка длилась около двух минут — все это время ребенок кричал, но на это никто не реагировал.

По словам Анны, это не первый случай конфликта между детьми в садике — именно мальчик, который пытался задушить ее сына, наносил увечья другим детям.

Ранее следователи организовали доследственную проверку в Краснодаре после появления в СМИ истории об избиении в частном детсаду двухлетнего мальчика другими воспитанниками. Об этом сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел несколько дней назад. Дети вышли во двор играть, но в какой-то момент одного из из них прижали к бетонному забору и начали бить — ему наносили удары по телу и голове. Случившееся было снято на камеру наблюдения.