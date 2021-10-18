«Ёбидоёби» обжалует решение ФАС о признании рекламы компании непристойной

Волгоградское Управление Федеральной антимонопольной службы России признало «ненадлежащей» рекламу сети суши и роллов «Ёбидоёби», на которой изображен сет роллов «КуниЛи». В ведомстве намерены обратиться в ФНС с предложением об инициировании исков об изменении фирменного наименования ресторанов.

Сооснователь российской сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» Константин Зимен в беседе с «Газеой.Ru» сообщил, что собирается обжаловать иск и предоставить результаты собственной экспертизы.

«Каждый регион считает, что он прав. На каком основании антимонопольная служба нашла бранные слова, для нас пока не очень понятно. Если бы они экспертизы предоставили, но так быстро они бы их не сделали, соответственно, мы все обжалуем, предоставим свою собственную экспертизу. Все это растянется на 10 лет, потом, как обычно это бывает, наши государственные органы перестанут этим заниматься, и все нормально будет. Название мы менять не планируем, я даже не знаю, как они собираются заставить компанию поменять название. Нет таких юридических мер в нашей стране», — рассказал он.

На рекламном постере изображен один из предлагаемых компанией сетов «КуниЛи» с текстом: «Не материмся и вкусно готовим». В Волгоградском УФАС заявили, что реклама нарушает требования ч. 6 ст. 5 «Закона о рекламе», в ней использованы слова, производные от бранного слова, а также непристойных выражений.

Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» уже не в первый раз становится участником скандалов, связанных с некорректно звучащими для русского слуха и провокационными названиями своих продуктов.