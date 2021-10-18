Один ребенок получил травму во время нападения на школу под Пермью

При нападении на школу под Пермью пострадал ребенок — после стрельбы осколком стекла от двери порезало ногу мальчику, поднимавшемуся по лестнице, сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что других пострадавших нет.

Ранее стало известно, что под Пермью 12-летний подросток, ученик шестого класса, устроил стрельбу в школе. В рабочем поселке Сарс школьник открыл стрельбу из охотничьего ружья «Сайга». Он произвел как минимум два выстрела. Погибших нет.

Позже стало известно, что устроивший стрельбу под Пермью школьник взял ружье у отца, при стрельбе руководствовался «указаниями Бога», а также хотел «наладить вопрос» с одноклассницей. Причиной нападения, по словам самого мальчика, стала злоба и обида на одноклассников и учителей.

В МВД подтвердили инцидент и рассказали подробности о стрельбе.