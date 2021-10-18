Небольшой дождь и до +9°С ожидаются в Москве

В Москве в понедельник, 18 октября, ожидается облачная погода и до +9°С, следует из данных Гидрометцентра.

Ожидается облачная погода с небольшими, местами умеренными осадками. В ночь на 19 октября — облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя или мокрого снега. Атмосферное давление снизится и достигнет отметки в 743 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 82%.

Днем в столице синоптики прогнозируют +7–9°С, ветер — юго-западный, западный со скоростью 5-10 м/c. В ночь на 19 октября похолодает до 0 – +2°С. Сохраняется ветреная погода, ветер западный, северо-западный 5-10 м/c.

В Подмосковье днем в диапазоне +6–9°С. В ночные часы возможны заморозки, температура воздуха может достигать до -3°С.

Ранее россиянам пообещали аномально снежную и холодную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%.