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На Урале уволили главврача больницы, где пациент не смог найти врачей после смерти соседа

В Первоуральске уволили Виктора Долгушина, главврача больницы, в отделении которой никого не было, когда умирал пациент. Об этом сообщает E1.RU.

Отмечается, что и. о. главврача станет хирург Борис Мейлах, соответствующий указ подписал замминистра здравоохранения Свердловской области.

При этом сотрудники больницы написали коллективное письмо, в котором рассказали о достижениях и достоинствах Долгушина. По их словам, врач многое успел сделать, а коллектив его уважает. По их мнению, такие несчастные случаи с пациентами происходят в каждой больнице, в данном же случае это стало поводом для увольнения Долгушина.

Ранее сообщалось, что СК начал расследование после публикации видео, в котором пациент не мог найти врачей, чтобы они помогли его соседу по палате в больнице в Первоуральске.

Племянница умершего Оксана Кузнецова рассказала «Газете.Ru», что собирается написать заявление в прокуратуру по факту неоказания медицинской помощи ее дяде.

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