Рынки Екатеринбурга проверят из-за гибели 18 человек от отравления метанолом

На рынках Екатеринбурга проведут проверки после отравления 18 человек метанолом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.

По ее словам, региональная прокуратура уже направила требование в органы полиции о проверке рыночных комплексов на предмет реализации контрафактной алкоголесодержащей продукции.

16 октября стало известно, что в Екатеринбурге 18 человек стали жертвами отравления метанолом.

По версии СК, в период с 7 по 14 октября на территории Чкаловского района города несколько лиц продали гражданам спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт), которая представляет опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь этой жидкости погибли 18 человек, сообщили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых после произошедшего в Екатеринбурге. Ими оказались местные жители, 1978 и 1967 годов рождения.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.