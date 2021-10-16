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Основатель «Мисс Украина» рассказал, как продают призовые места на конкурсе

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Depositphotos

Президент Национального комитета «Мисс Украина» и почетный член жюри нескольких европейских конкурсов красоты Сергей Матяш признался, что «продавал» призовые места. Об этом он сообщил в программе «Не ври мне» на телеканале LIVE.

«Бывают ситуации, когда на проведение финала не хватает денег. И если в этот период появляются люди или организации, которые участвуют в финансировании конкурса, обуславливая это призовым местом для кого-то — да, такое бывает», — поделился Матяш.

Выглядит это так — сторона предлагает деньги, а через некоторое время организаторы конкурса, в том числе сам Матяш, понимая, сколько не хватает средств на проведение конкурса, называют сумму.

Он заявил, что всего проводил 24 конкурса, и «торговля» местами была примерно в каждом шестом соревновании красавиц.

Однако Матяш отказался называть имена женщин, которые «покупали» титул.

«Нет, я не могу этого сделать по этическим причинам. Это же касается не только меня. Меня можете обличать, ради Бога. Но это касается людей, которые обратились ко мне с таким вопросом... Они не давали права, чтобы все это рассказывали», — заключил он.

Ранее стало известно, что модель заплатила $12 тыс., чтобы появиться на обложке популярного мужского журнала.

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