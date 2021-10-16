Кинолог Голубев рассказал, с какими собаками лучше не гулять в дождь

Собаки небольшого размера, пожилые собаки, а также питомцы без шерсти рискуют простудиться после прогулки в дождливую погоду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

«Это особенно касается декоративных пород, собак с короткими лапами, пожилых питомцев и собак без шерсти. Лучше отмените длительную прогулку, переждав, если это возможно, сильный дождь», — сказал Голубев.

В случае экстренной прогулки хозяину стоит позаботиться о защите питомца.

«Любая собака нуждается хотя бы в короткой прогулке, чтобы справить нужду и высвободить эмоции. Некоторые питомцы не обращают внимания на особенности погоды и с радостью пойдут на прогулку в любое время года», — добавил кинолог.

Если собака начала дрожать и поднимать лапы, то прогулку стоит как можно скорее прекратить. Нельзя допускать. чтобы собака прыгала в холодные лужи, напомнил Голубев.

По возращению домой собаке нужно вымыть лапы, протереть туловище полотенцем, а затем расчесать шерсть, заключил кинолог.

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