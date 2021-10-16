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На Украине в розыске по статье о госизмене находятся 400 человек

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Emilio Morenatti/AP

С 2014 года по статье «государственная измена» на Украине было объявлено в розыск 400 человек, сообщает пресс-служба президента страны Владимира Зеленского.

В пятницу украинский лидер провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором была представлена информация правоохранительных органов.

«С 2014 года по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) было начато 1600 дел, в рамках которых 400 человек были объявлены в розыск. Кроме того, большому количеству лиц были выдвинуты обвинения, и сейчас эти дела рассматриваются в судах. Этот вопрос также остается под контролем СНБО», — уточнили в пресс-службе.

По этой статье на Украине было возбуждено уголовное дело в том числе против бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая недавно была назначена послом РФ в Кабо-Верде. В Киеве заявили, что назначение позволит им экстрадировать ее.

При этом в России уверены, что планы Киева не осуществятся. По мнению председателя комитета Госдумы по иностранным делам Леонида Слуцкого, украинская Генпрокуратура не компетентна в этом вопросе.

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