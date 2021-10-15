Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Полицейские заявили о захвате одного из зданий в колонии во Владикавказе 22:57
ФСИН: бунт в колонии во Владикавказе начался из-за обысков 22:56
Иранскую журналистку отправили в тюрьму, о пытках в которой она написала 22:56
На горячую линию ОНК по борьбе с пытками в колониях сообщили... 22:49
Гаджиев назвал бой Федора Емельяненко политикой 22:48
На Украине поблагодарили Грузию за избавление страны от Саакашвили 22:45
Умерла одна из основательниц клуба «Китайский летчик Джао Да» Ирина Паперная 22:41
Актер Джон Кьюсак заявил о правоте Путина и слабости демократии США 22:33
Японский политолог: конечная цель Загитовой — выйти замуж за президента Путина 22:33
Нападающий «Барселоны» Агуэро: Роналду – больше форвард, чем Месси 22:17

В результате бунта в исправительной колонии во Владикавказе есть пострадавшие

Telegram-канал «112» сообщает о пострадавших в результате бунта в исправительной колонии, расположенной во Владикавказе — столице Республики Северная Осетия — Алания.

По данным канала, причиной беспорядков стал конфликт между заключенными и администрацией исправительного учреждения.

ТАСС пишет со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах, что участниками бунта стали порядка 200 человек.

Кроме того, Telegram-канал «ЧП / Владикавказ» опубликовал видео, на котором запечатлена движущаяся по североосетинской столице колонна из автомобилей силовых ведомств.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о 600 участниках беспорядков.

Канал отметил, что заключенные разбили камеры наблюдения и внутренние двери на территории исправительной колонии. К учреждению сейчас стягивают сотрудников правоохранительных органов со всего Владикавказа.

Официального подтверждения инцидента пока нет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях