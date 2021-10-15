В результате бунта в исправительной колонии во Владикавказе есть пострадавшие

Telegram-канал «112» сообщает о пострадавших в результате бунта в исправительной колонии, расположенной во Владикавказе — столице Республики Северная Осетия — Алания.

По данным канала, причиной беспорядков стал конфликт между заключенными и администрацией исправительного учреждения.

ТАСС пишет со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах, что участниками бунта стали порядка 200 человек.

Кроме того, Telegram-канал «ЧП / Владикавказ» опубликовал видео, на котором запечатлена движущаяся по североосетинской столице колонна из автомобилей силовых ведомств.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о 600 участниках беспорядков.

Канал отметил, что заключенные разбили камеры наблюдения и внутренние двери на территории исправительной колонии. К учреждению сейчас стягивают сотрудников правоохранительных органов со всего Владикавказа.

Официального подтверждения инцидента пока нет.