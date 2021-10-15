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Подозреваемых в оккультном убийстве подростка отправили в СИЗО

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baza/Telegram

В Рязани арестовали на два месяца Владислава Цикунова и Марию Корнееву, подозреваемых в совершении ритуального убийства 15-летнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подросток пропал 8 октября в поселке Стенькино Рязанской области, а 14 октября его тело нашли возле деревни Земенки с признаками насильственной смерти. На теле были обнаружены следы попыток нарисовать ножом оккультный символ.

Мужчина рассказал на допросе, что Корнеева должна была вырезать ножом на спине у погибшего пентаграмму, однако в ходе ритуального обряда случайно убила его.

По данным РЕН ТВ, таким способом пара надеялась вернуть отношения Цикунова и матери подростка.

Ранее старший тренер сборной России по ачери-биатлону (вместо винтовки используется лук) Владимир Матвеев рассказал, что в команде шокированы новостью о возможной причастности трехкратной чемпионки России Марии Корнеевой к убийству подростка в Рязанской области.

До этого стало известно, что при обысках у Цикунова изъяли заготовки, сделанные по образу вольт-кукол.

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