Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Белоруссии признали экстремистским Telegram-канал «Светлана... 18:29
Зенитчики из России и Сербии на учениях отразили массированный авиаудар 18:26
Клинтона могут выписать из больницы сегодня 18:25
Стало известно, какое наказание может понести болельщица, устроившая массовый завал... 18:24
Талибы* подтвердили участие во встрече в Москве по Афганистану 18:17
Владельцы пляжа в Сочи связали конфликт из-за чихуахуа с навязчивым предложением... 18:15
Кузнецова одобрила идею о гражданстве для детей от смешанных браков 18:11
Контр-адмирал назвал провокацией попытку эсминца ВМС США нарушить границу с Россией 18:04
Украина не вернула Netflix $550 тысяч за съемки фильма с Ван Даммом 18:00
В Пентагоне не стали комментировать инцидент с американским эсминцем... 18:00

Тунис ослабит коронавирусные ограничения для привитых туристов

close
100%
Depositphotos

С 16 октября министерство здравоохранения Туниса ослабит коронавирусные ограничения для туристов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на офис по туризму республики в России.

В частности, власти Туниса снимут семидневный карантин для иностранных туристов, которые направляются в страну от туроператора посредством чартерных или регулярных рейсов. Таким гостям Туниса надо будет при регистрации на рейс предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета. А тем, кто полностью привился не менее чем за 14 дней до прибытия и получил сертификат, можно будет не сдавать его. Дети до 12 лет освобождаются от тестирования.

Туристу перед путешествием необходимо заполнить декларацию здоровья. В аэропорту пассажиров могут выборочно проверить на антиген. Людей с положительным результатом отправят на изоляцию в специальный центр.

Ранее стало известно, что Черногория не планирует ужесточать условия для въезда граждан РФ в случае ухудшения ситуации с пандемией COVID-19.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях