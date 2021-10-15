Тунис ослабит коронавирусные ограничения для привитых туристов

С 16 октября министерство здравоохранения Туниса ослабит коронавирусные ограничения для туристов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на офис по туризму республики в России.

В частности, власти Туниса снимут семидневный карантин для иностранных туристов, которые направляются в страну от туроператора посредством чартерных или регулярных рейсов. Таким гостям Туниса надо будет при регистрации на рейс предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета. А тем, кто полностью привился не менее чем за 14 дней до прибытия и получил сертификат, можно будет не сдавать его. Дети до 12 лет освобождаются от тестирования.

Туристу перед путешествием необходимо заполнить декларацию здоровья. В аэропорту пассажиров могут выборочно проверить на антиген. Людей с положительным результатом отправят на изоляцию в специальный центр.

Ранее стало известно, что Черногория не планирует ужесточать условия для въезда граждан РФ в случае ухудшения ситуации с пандемией COVID-19.