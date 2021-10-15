Минтруд назвал средний возраст рождения первого ребенка

В Министерстве труда зафиксировали, что россиянки в среднем стали рожать первого ребенка позднее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замглавы министерства Елену Мухтиярову.

«Молодые женщины также ориентированы на рождение детей, хотя этот возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту. Средний возраст рождения ребенка сегодня у женщины 28 лет», — сказал она на Евразийском женском форуме.

Мухтиярова отметила, что женщины все чаще решают и создавать семью и строить карьеру.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что численность населения России будет снижаться в ближайшие несколько лет. Подводя итоги заседания проектного комитета по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография», Голикова уточнила, что демографические вызовы являются сейчас одним из важнейших факторов развития страны.

До этого Голикова выступая на совете по вопросам попечительства в социальной сфере при кабинете министров сообщила, что количество абортов в России с 2016 года снизилось на 39%.