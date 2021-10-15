Доктор Малышев рассказал, какие меры принимать после контакта с больными COVID-19

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, какие меры принимать для защиты своего здоровья тем людям, которые контактировали с больными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что осенью у людей наблюдается нехватка витаминов, в связи с этим следует употреблять больше фруктов и овощей. В том числе для профилактики после контакта с нездоровыми людьми.

«Тем, кто был в контакте (с людьми с COVID-19), нужно съедать в день 400-500 грамм овощей и фруктов», — сказал Малышев.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона и вирусолог Анча Баранова заявила, что вирус можно «проэволюционировать» в пробирке для получения его различных мутаций. По ее словам, некоторые эксперты считают подобные эксперименты причиной появления COVID-19.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России выявлено 7 892 980 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 220 315 летальных исходов, выздоровели 6 937 756 человек.