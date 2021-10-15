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Названы продукты, которые к новогоднему столу нужно покупать уже сейчас

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В период перед новогодними праздниками россиян ждут традиционные трудности с продуктами. Спрос на различные товары растет, цены поднимаются, а некоторые продукты становятся дефицитными. Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова рассказала изданию «Прайм», что в этой ситуации проще и выгоднее купить продукты с длительным сроком хранения заранее.

Эксперт рекомендует приобрести впрок вино-водочные изделия, консервы, копченую колбасу, майонез, соки, шоколад и конфеты уже сейчас. Россияне, отправившиеся на закупки в октябре, смогут купить продукты дешевле, в магазинах и на рынках их ждет больший выбор.

Елена Мясникова советует покупать мороженую рыбу и мясо в вакуумной упаковке, особенно если домашние холодильники имеют соответствующие объемы и обеспечивают температуру хранения не выше -18℃.

Лососевую икру эксперт советует покупать только в виде консервов, а не в пластиковой таре.

Ранее ученые выяснили, как питались австрийские шахтеры 2700 лет назад. На их столе часто были пиво и сыр.

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