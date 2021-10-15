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В России появится единая база медосмотров иностранцев

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Антон Вергун/РИА «Новости»

Роспотребнадзор разработает федеральную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера, которая позволит оперативно выявлять заболевших иностранцев и депортировать их. Соответствующий законопроект ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, система позволит взаимодействовать информационным системам Роспотребнадзора, Минздрава, органов местного самоуправления, работающих в сфере охраны здоровья, а также организаций, у которых есть информация о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В частности, благодаря проекту будут оптимизированы мероприятия по раннему выявлению иностранцев или лиц без гражданства, которые могут являться носителями возбудителей инфекций, если они могут стать источником распространения таких заболеваний, в том числе представляющих опасность для окружающих. Таким образом, это даст возможность снизить сроки принятия соответствующих решений и ускорить депортацию таких людей на родину.

Если постановление примут, то оно начнет действовать 31 октября 2021 года.

Ранее переехавшие в Россию иностранцы рассказали, что им нравится на новой родине.

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