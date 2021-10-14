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РФПИ: комбинация «Спутника Лайт» и AstraZeneca показала хорошие результаты

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Российский фонд прямых инвестиций/РИА «Новости»

Комбинация вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт» показала «отличные результаты» во время исследований в Аргентине. Об этом в своем Twitter сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

По данным фонда, исследования показали, что сочетание вакцин и их использование в качестве бустеров усилило иммунный ответ от других вакцин против COVID-19.

Ранее сообщалось, что эффективность однокомпонентной российской вакцины «Спутника Лайт» против штамма «дельта» составляет 70% в течение 3 месяцев.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

До этого сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) зарегистрировали российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт».

В конце сентября правление по лекарственным средствам Египта одобрило применение «Спутник Лайт».

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