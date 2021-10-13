На Украине снизят стоимость газа для бюджетных учреждений

Украинская компания «Нафтогаз Украины» пообещала поставлять газ в детские сады, школы, больницы, церкви по сниженным ценам. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

«Предлагаем бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственных или местных бюджетов, купить тепловой газ по цене 13,7 грн за куб. метр (с транспортировкой и НДС — 16,8 грн). Эта цена в два раза ниже текущей месячной цены на газ», — говорится в сообщении.

«Нафтогаз Украины» предоставляет возможность заключить договор до начала отопительного сезона. Срок действия контрактов составляет 15 месяцев до конца 2022 года, цена на топливо меняться не будет. Платежи можно будет отсрочить.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране удалось накопить почти 19 млрд кубометров газа — этого количества должно хватить на зиму.

До этого «Нафтогаз Украины» представил «план спасения» газотранспортной системы страны (ГТС). Компенсация в 51 млрд гривен со стороны государственной компании «Оператор ГТС» должна пойти на закупку дополнительных объемов газа для заполнения подземных хранилищ (ПГХ). Однако с учетом привязки краткосрочных контрактов к биржевым и спотовым котировкам Киеву может не хватить выделенных денежных средств.