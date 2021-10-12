Британец побил мировой рекорд по числу посещенных пабов

Англичанин Мэтт Эллис стал мировым рекордсменом, обойдя 51 паб за 24 часа, в каждом из которых он выпивал по 125 мл пива. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Прогулка по пабам была призвана обратить внимание общественности на сложности, с которыми столкнулась барная индустрия за время пандемии COVID-19.

«У пабов последние 18 месяцев были не лучшие времена. А я — большой фанат пабной культуры. Я благодарен пабам за вклад в общество за счет того духа товарищества, которым можно в них насладиться», — сообщил рекордсмен.

В рамках своей цели, он должен был посетить не менее 50 пабов за астрономические сутки, в каждом из которых ему надо было выпить 125 мл пива, причем каждый визит должен был быть позже подтвержден свидетелем и сотрудником питейного заведения.

Мужчина признается, что самым сложным где-то после десятого бара стало перемещение от заведения к заведению в ограниченное количество времени.

Сейчас рекорд Эллиса находится на стадии верификации в «Книге рекордов Гиннеса».

Ранее сообщалось, что в Книгу рекордов Гиннеса в очередной раз смог попасть американец Дэвид Раш, которому удалось продержать на своей голове 101 рулон туалетной бумаги.