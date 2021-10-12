Власти Дагестана выяснят, почему зарезавший одноклассника школьник не состоял на учете

Врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев рассказал ТАСС, что ведомство проверит обстоятельства ЧП в школе Махачкалы. Чиновники установят, почему нанесший смертельное ранение однокласснику подросток не состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних несмотря на явное девиантное поведение.

«Я разговаривал почти со всеми родителями и детьми этого класса. Эта ситуация не была латентной, она обсуждалась, вызывались родители, обсуждалось на классных часах», — отметил Бучаев в беседе с журналистами. Он добавил, что «ситуация зрела давно, но было полное отсутствие реагирования со стороны педколлектива». Минобрнауки Дагестана начала проверку.

Ранее источник сообщил ТАСС, что директор школы № 51, где произошло ЧП, а также его заместитель уволены. По словам Бучаева, он лично рекомендовал главе администрации Махачкалы отстранить руководство школы от исполнения обязанностей.

Смертельная драка произошла утром 11 октября. По версии следствия, между сверстниками завязалась потасовка, в которой один ударил ножом другого. Пострадавший впоследствии скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что мать ученика махачкалинского лицея № 51, который зарезал одноклассника, одобряла его агрессивное поведение. Уполномоченная по правам ребенка в республике отметила, что мать мальчика знала о безобразном поведении сына, но заступалась за него на родительских собраниях фразой: «Он же пацан!».