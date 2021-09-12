Опубликовано первое видео с места крушения L-410 под Иркутском

Опубликовано первое видео с места крушения пассажирского самолета L-410 под Иркутском, передает Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах видно, как на берегу реки Киренга спасатели, медики и волонтеры вытаскивают носилки и готовятся к эвакуации пострадавших.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки самолета L-410 под Иркутском три человека погибли. По данным агентства «Интерфакс», спасатели проверяют информацию о гибели одного из пилотов при крушении самолета.

Самолет L-410 был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Утверждается, что он не долетел до пункта назначения четыре километра и летел на минимальной высоте. Отмечается, что на борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения воздушного судна. Во время посадки пилоты сообщали о неполадках. Разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.