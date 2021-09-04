Во Франции два человека погибли при крушении туристического самолета

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в коммуне Вуаньярю в департаменте Сомма на севере Франции. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу утром, 4 сентября. Воздушное судно столкнулось с дорогой. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть двух человек, находившихся в самолете.

По данным других французских СМИ, речь идет о двухместном туристическом самолете DR400.

В конце августа легкомоторный самолет-амфибия потерпел крушение в Подмосковье, упав в Москву-реку. Инцидент произошел в Коломне.

До этого опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился, когда выполнял полет в Московской области. Очевидцы успели снять ролик, в котором видно момент крушения лайнера.