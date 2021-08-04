Более 300 человек спасли от рабства в Бразилии за 13 лет

С 2008 года 333 рабочих было спасено от рабского труда на нелегальных рудниках в Бразилии. Об этом сообщает Mongabay.

Согласно публикации, за 13 лет правоохранительные органы провели 31 рейд по спасению людей от рабства. Большинство нелегальных рудников, на которых люди добывали золото, удалось обнаружить в штате Пара. Там было спасено 12 человек.

Правоохранительные органы, участвовавшие в рейдах, обнаруживали, что рабочие оказывались в тяжелых условиях без надлежащих жилых помещений и туалетов, их поили загрязненной водой и кормили несвежей едой.

Согласно бразильскому законодательству такие условия представляют собой рабский труд.

В публикации утверждается, что зачастую людей ловили и отправляли на добычу золота из-за накопившихся долгов перед владельцами шахт.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило 33 ранее пропавших ребенка в ходе операции по борьбе с торговлей людьми.

Восемь из 33 спасенных детей подвергались сексуальной эксплуатации, указано в сообщении.

По данным ФБР, в результате операции также были предъявлены обвинения одному подозреваемому в торговле людьми, начаты несколько других расследований.