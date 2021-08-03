В Испании задержали банду наркоторговцев во главе с 79-летней женщиной

Правоохранительные органы Испании провели операцию в сотрудничестве с полицией Португалии, в результате которой была задержана банда наркоторговцев во главе с 79-летней женщиной, передает пресс-служба испанской Национальной полиции.

Помимо лидера преступной группировки, полицейские задержали также мужчин 26 и 60 лет. Все трое являются испанцами по национальности. Банда поставляла кокаин из Латинской Америки в контейнерах с легальным грузом.

По данным правоохранителей, сообщество искало возможности финансирования своей преступной деятельности, нанимало других наркоторговцев, которые специализируются на скупке и распространении наркотиков.

Члены группировки занимались своей деятельностью под прикрытием компании, которая была зарегистрирована в португальском городе Вила-Реал, где они и были задержаны. При обыске был найден контейнер, прибывший из Доминиканской Республики. В нем и был спрятан кокаин. Всего правоохранители изъяли 15 кг наркотиков.

Ранее полиция Испании изъяла 826 кг кокаина, который был замаскирован под древесный уголь.