Дикий енот забрался в алкогольный магазин в Краснодаре

В Краснодаре дикий енот забрался в алкогольный магазин, животное поймали сотрудники муниципальной службы спасения. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Krd-news.

Енота обнаружил владелец магазина, который снял зверька на видео. На кадрах видно, что животное залезло в коробку для вина и тихо сидело там.

Отмечается, что работники службы вывезли енота в коробке на природу.

По данным Life Shot, животное украло в магазине вафли. Спасатели оставили его в лесу. Оказавшись на воле, зверек быстро убежал.

Ранее сообщалось, как жительница Нижневартовска Юлия Табак разместила в социальной сети TikTok видеоролик, в котором она танцует с енотом под импровизированное музыкальное сопровождение. Ролик моментально привлек к себе внимание публики.

До этого другой енот спровоцировал панику среди американских солдат, когда забрался в бронемашину в американском Колорадо.