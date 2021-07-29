Устроивший стрельбу в Казани Галявиев опасается лечиться в больнице из-за страха мести

Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в школе в Казани, опасается лечиться в городской больнице из-за страха мести. Об этом РИА «Новости» заявила член ОНК Москвы Ева Меркачева.

Ранее стало известно, что Галявиева после экспертизы перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2.

11 мая в гимназии №175 в Казани он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Галявиева задержали, а по факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

«Газета ОНК», официальный орган Общественных наблюдательных комиссий, писала, что Галявиев признан невменяемым. После этого в Следственном комитете заявили, что экспертиза еще не закончена.

По словам юриста Глеба Подъяблонского, итоги психолого-психиатрической экспертизы, возможно, существенно повлияют на вердикт суда. Он допустил, что при признании невменяемым при совершении преступления, приговор Галявиеву могут смягчить.

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