Покушавшийся на временного президента Мали Гоиту скончался

Мужчина, которого задержали по подозрению в совершении покушения на временного президента Мали Ассими Гоиту, скончался в больнице. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Покушение на президента переходного периода совершено 20 июля во время молитвы по случаю Курбан-байрама в Большой мечети Бамако.

Молодой человек хотел ударить Гоиту сзади, но вместо него ранил другого мужчину. Правительство Мали в скором времени подтвердило, что злоумышленник пытался напасть на Гоиту.

Спецслужбы смогли задержать и обезвредить нападавшего. Гоита уточнил после нападения, что чувствует себя хорошо.

«В ходе расследований, позволивших выявить подтверждающие признаки правонарушений, состояние его здоровья ухудшилось», — пояснили в правительстве.

Смерть мужчины «не мешает продолжению расследования», добавили власти Мали.

Ранее Россия осудила покушение на президента Мали.