Синоптик предупредил москвичей о «стене залповых ливней»

В последнюю неделю июля в Москву придут жаркая погода до +30°С, а также ливни и грозы. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник и вторник антициклон «Дана» продолжит удерживать в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, ночью температура составит +13-16°С, а днем эти значения составят +27-30°С. В среду также ожидается теплая погода в пределах +25-30°С, однако ближе к вечеру, с приближением циклона «Дирк» небо вновь окунется в кучевые облака.

«Сначала начнется «слепой» дождь, который в ночь на четверг перерастет в стену залповых ливней, усилится ветер в порывах до 15-20 метров в секунду, зарычит гулкая небесная канонада, а яростные вспышки молнии вспорют черноту неба. Это будет настоящая ночная летняя гроза», — сказал Тишковец.

В четверг температура опустится до +21-26°С, но уже в пятницу погода потеплеет до плюс 25-30°С из-за повышения атмосферного давления.

«Однако, в субботу погодная идиллия вновь будет прервана грозовым фронтом с запада, что освежит воздух на несколько градусов и принесет в копилку осадков еще 3-8 мм», — добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Восточной Сибири и Дальнего Востока о сильных дождях рассказал о погодном разнообразии в Москве на следующей неделе.