В Москве в среду ожидается до +26°С и переменная облачность

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в среду, 21 июля, будет до +26°С. В столице будет небольшая облачность с прояснениями, местами небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +24...+27°С. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +12°С. Ожидается также северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 742 мм рт. ст., а ночью — 743 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, как пройдет похолодание в Центральной России.

По словам синоптика, похолодание станет заметным к выходным, однако в этот раз обойдется без резких изменений и выпадения большого количества осадков.

«Газета.Ru» решила поинтересоваться у своих читателей, как они перенесли предыдущий зной — двухнедельной давности, и предлагает пройти тест.