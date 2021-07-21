Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, как пройдет похолодание в Центральной России, сообщает ТАСС.

По словам синоптика, похолодание станет заметным к выходным, однако в этот раз обойдется без резких изменений и выпадения большого количества осадков.

«Этого не произойдет. Потому что в данном случае изменение циркуляции происходит постепенно, не резко <…> Происходит переход от меридиональных процессов к процессам широтным», — пояснил Вильфанд.

Синоптик отметил, что центральной части ЦФО не грозят ливни и штормы, однако на юге могут быть грозы с ливнями.

«21 июля в Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской областях ожидаются ливневый дождь, гроза, град. Там по-настоящему неприятные погодные явления», — предупредил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы об «обвале холода».