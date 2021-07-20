Двое рабочих разбились, упав с высоты на стройке на востоке Москвы

Прокуратура Москвы начала проверку после гибели рабочих на стройке на востоке столицы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По предварительной информации, на строительном объекте в Измайловском проезде двое рабочих упали с высоты 10-го этажа. Они скончались на месте», — сказала она.

В пресс-службе отметили, что на месте происшествия находится заместитель Измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов.

Ранее сообщалось, что двое рабочих насмерть разбились, сорвавшись с мачты связи на северо-востоке Москвы.

Как стало известно, инцидент случился на улице Малыгина.

«Во время ремонтных работ на мачте связи погибли двое рабочих, осуществлявших ремонт», — рассказал представитель экстренных служб Москвы.

По предварительной информации, рабочие упали с высоты на асфальт после того, как проезжающий мимо них автомобиль задел обвисшие провода.