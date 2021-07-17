Мишустин поручил Минтруду разъяснить работодателям порядок проведения вакцинации

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Министерству труда и социальной защиты и Роспотребнадзору направить разъяснения по организации вакцинации персонала против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

«Направить разъяснения работодателям по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных», — следует из текста поручения российского премьера.

Ведомствам нужно будет доложить о результатах 20 июля текущего года.

Также Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19. Премьер-министр порекомендовал властям регионов формировать резерв коечного фонда, средств индивидуальной защиты и лекарств, так как ситуация с коронавирусом в России остается сложной.

Ранее кабмин выделил 2,4 млрд рублей на бесплатные лекарства от коронавируса. Деньги будут направлены из резервного фонда правительства, их хватит на обеспечение препаратами почти 800 тысяч человек.