Число жертв наводнения в Германии выросло до 80

В Германии из-за сильнейшего наводнения погибли 80 человек, больше 1 300 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что 30 человек погибли в земле Северный Рейн — Вестфалия, еще 50 в земле Рейнланд-Пфальц.

«К сожалению, есть опасения, что это число увеличится», — приводятся слова представителя полиции.

Поиски и восстановительные работы продолжаются, к ним привлечены военные. Разрушены, подтоплены или серьезно повреждены десятки жилых домов. Остановлено движение поездов, перекрыты автотрассы. Рейн закрыт для прохода судов.

Есть погибшие и в соседней Бельгии. Власти страны сообщают об 11 найденных телах. Восток страны, особенно в бассейне реки Маас, тоже уходит под воду из-за ливней.