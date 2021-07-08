Попова назвала регионы с самой высокой заболеваемостью COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России очень напряженная. Об этом она рассказала в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Безусловно, текущая ситуация напряженная. И самые высокие цифры мы сегодня наблюдаем в Северо-Западном федеральном округе. Максимально высокие в стране. Далее это Центральный федеральный округ», — сказала она.

Также Попова добавила, что несколько дней назад к ним присоединился Дальневосточный федеральный округ.

Кроме того, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в других федеральных округах ситуация сейчас немного лучше, однако все равно «абсолютно нестабильная».

По мнению специалиста, развитие ситуации будет зависеть исключительно от соблюдения антиковидных мер.

Ранее Попова сообщила, что в России на сегодняшний день нет необходимости вводить локдаун или ужесточать ограничительные меры.