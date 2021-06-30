Красный Крест допускает использование «Спутника V»

Красный Крест не исключает возможности использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации жителей районов, пострадавших от вооруженных конфликтов, а также беженцев и заключенных. Об этом сообщил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в интервью «Известиям».

По его словам, МККК оказывает помощь населению разных стран, которое не входит в национальные планы вакцинации от COVID-19, а также при сотрудничестве с местными властями укрепляет систему здравоохранения примерно в 35 зонах конфликта.

«Конечно же, мы изучаем возможность поставлять в эти регионы вакцины. Мы доставим «Спутник V» или любую другую вакцину, одобренную властями в конкретном контексте, если они будут доступны», – заявил Маурер.

При этом президент МККК подчеркнул, что на данный момент комитет только оценивает возможность применения вакцин, точного понимания на данный момент нет.

Ранее в министерстве иностранных дел России признали, что регистрация российской вакцины от COVID-19 Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств затягивается.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».