Американка обнаружила, что ее 10-месячный сын потратил $10 тыс на улучшение машины

Пользователь TikTok @stayfitstaylit заявила, что ее десятимесячный сын, играясь с планшетом iPad, сумел оплатить усовершенствование программного обеспечения на ее электрокара Tesla.

Благодаря этому апгрейду ПО, у ее электрокара появится возможность перемещаться на автопилоте, автоматически менять полосу движения и парковаться, обновляться до полностью автономного компьютера и распознавать светофоры. Сама женщина утверждает, что ее малыш сумел в автомобильном приложении самостоятельно оплатить покупку на сумму $10837.

Женщина сняла на видео подтверждение — чеки, оповещения о покупке и то, как ее электрокар самостоятельно выезжает из гаража и открывает двери, чтобы впустить пассажиров.

Американка отметила, что она и отец мальчика совершенно не злятся на своего ребенка, так как обсуждали эту покупку раньше. По ее словам, малыш просто подтолкнул их к принятию решения, сделав все за них.