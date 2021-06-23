Мужчина с болезнью Альцгеймера забыл, что женат, и женился снова

Питер Маршалл, 56-летний житель Коннектикут, страдающий от начальной формы болезни Альцгеймера, забыл о том, что он женат, и вновь сделал предложение своей жене, Лизе Маршалл сообщает The Washington Post.

Болезнь Альцгеймера проявилась у Питера в форме слабоумия и ухудшения памяти, симптомы ухудшения его разума стали заметны с января 2021 года. Повторное предложение мужчина сделал во время просмотра телешоу, в финале которого показали свадьбу.

«Это было ужасно, но я сделала все возможное, чтобы оставаться позитивной и сосредоточиться на этом дне. Моя мантра всегда заключалась в том, чтобы не сожалеть», — поделилась Лиза Маршалл.

По словам новоявленной невесты, после 20 лет брака «обновить» их клятвы перед друг другом. Идею поддержала падчерица Питера, Сара Брехант.

«Я всегда помню, что мой отчим, с которым я очень близка, был рядом в самые трудные времена в моей жизни. Он очень много значит для меня, а моя мама — мой лучший друг, поэтому я испытываю гордость за то, что смогла взять на себя такую ​​важную роль организатора», — рассказала Брехант.

Новую свадьбу Питер и Лиза сыграли в присутствии друзей и врачей Питера.