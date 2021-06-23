Врач рассказал, как отказ от вакцинации способствует мутациям коронавируса

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, как отказ от вакцинации способствует развитию мутаций коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«Если темпы вакцинации останутся низкими, вирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут «работать». Это может произойти, если среди населения не будет достаточного количества людей с подготовленной иммунной системой, то есть вакцинированных или переболевших», — рассказал Поздняков.

Также он заверил, что существующие штаммы и варианты коронавируса не способны оказать существенного воздействия на эффективность вакцин от COVID-19.

«Нам известно, что вакцина разрабатывается для того, чтобы обусловить выработку антител к стабильным генам вируса, не подверженным мутациям. Пока нет оснований полагать, что какая-либо из выявленных мутаций может глобально повлиять на эффективность вакцины», — пояснил Поздняков.

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