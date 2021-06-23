Экологов из Камбоджи обвинили в заговоре и оскорблении короля

Суд в Камбодже приговорил обвинил трех активистов-экологов в заговоре против правительства и оскорблении короля Нородома Сиамони, после того как они обнаружили сброс отходов в реку, сообщает «Би-би-си».

Члены группы «Мать-природа» были арестованы после того, как задокументировали сток отходов в реку Тонлесап в столице Камбодже, Пномпене. Их осудили по новому закону против оскорбления короля. Трем активистам — Суну Ратха, Ли Чандаравут и Йим Линги — грозит тюремный срок от пяти до десяти лет.

В комментарии для Reuters правоохранительные органы королевства заявили, что вина эко-активистов была доказана на основе собранных против них доказательств.

Однако пояснить, как закон об оскорблении короля связан с деятельностью экологов, в МВД Камбоджи отказались.

Посольства Швеции и Соединенных Штатов в стране подвергли критике задержание эко-активистов.

«Документирование загрязнения — это общественная услуга, а не терроризм. Мы призываем власти реагировать на деятельность своих граждан, а не заставлять их молчать», — заявил посол США Патрик Мерли.

Также отпустить эко-активистов призвали в Human Rights Watch.