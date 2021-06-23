Жительница Сингапура получила большой срок за убийство и пытки служанки из Мьянмы

Гражданка Сингапура, обвиняемая в жестоком убийстве и пытках своей служанки из Мьянмы, получила 30 лет тюремного заключения, сообщает «Би-би-си».

Служанка Пианг Нгаих Дон весила всего 24 килограмма на момент своей смерти в 2016 году. 40-летняя гражданка Сингапура Гаятири Муругаян в течение года истязала свою служанку, заставляя ее голодать, унижая и избивая.

На оглашении приговора, судья заявил, что это один из самых ужасных случаев насилия над домашней прислугой за последние несколько лет.

«Слова не могут точно описать уровень жестокого обращения, которому молодая женщина должна была подвергнуться за месяц до ее смерти», — сказал судья.

В заключении судмедэкспертов указано, что смерть Пианг Нгаих Дон наступила в результате кислородного голодания мозга. Мужа осужденной Муругаян, полицейского, уволили с работы и также отправили под следствие.

В 2015 году в Гонконге избивавшую служанку домохозяйку приговорили к шести годам заключения.