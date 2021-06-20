В Москве 150 церквей получили сообщения с угрозами взрывов

В Москве около 150 церквей получили сообщения с угрозами взрывов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в почти 150 церквях в центре Москвы», — сказал он.

По его словам, информация поступила днем накануне. Полицейские осмотрели все храмы, взрывных устройств обнаружено не было. В настоящий момент правоохранители ищут тех, кто сообщил о минировании.

Ранее в Омске 17-летний школьник был арестован по делу о рассылке десятков ложных сообщений о минировании школ и других учреждений.

По версии следствия, весной 2021 года молодой человек направил в ряд организаций, в том числе школ, по электронной почте однотипные письма о готовящихся тяжких преступлениях. Все здания были проверены, предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.