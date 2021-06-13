Поющий песни двойник Трампа из Пакистана попал на видео
В социальных сетях распространилось видео с поющим мужчиной-альбиносом из Пакистана, который напомнил пользователям бывшего президента США Дональда Трампа. На видеозапись с певцом, продающим мороженое, обратило внимание издание LADBible.
На ролике запечатлен мужчина, который продает мороженое на улицах города Сахивала в Пакистане. Двойник Трампа исполняет песни о различных вкусах мороженого, которые можно у него приобрести.
По мнению многих пользователей, торговец и Трамп похожи не только внешне, но и жестами, в том числе движениями рук.
«Дональд Трамп переехал в Пакистан», — написал один из пользователей.
«Новый бизнес Дональда Трампа. Продажа мороженого», — прокомментировал другой.
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