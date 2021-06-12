Названы самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты весны

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые дорогие авиа- и ж/д билеты с отправлением весной 2021 года. Результаты исследования поступили в редакцию «Газеты.Ru».

«Больше всего стоил билет из Москвы в Дубай: перелет в первом классе в одну сторону обошелся пассажиру в 798 тыс. рублей, на втором месте полет в «бизнесе» из столицы на Мальдивы стоимостью 513 тыс. рублей (в заказе было два пассажира, поэтому за билеты было заплачено более миллиона рублей). На третьем месте путешествие из Владивостока в Москву в бизнес-классе за 335 тыс. рублей в одну сторону. Авиабилет в «бизнесе» из столицы в Нур-Султан стоил 321 тыс. рублей, а из Петропавловска-Камчатского в Москву и обратно — 234 тыс. рублей», — сообщили в компании.

Другие перелеты с высоким ценником — из столицы в Нижневартовск и обратно (214 тыс. рублей), в одну сторону в Мехико (208 тыс. рублей), в Благовещенск туда обратно (205 тыс. рублей), в обе стороны в Хабаровск (204 тыс. рублей) и в Загреб (194 тыс. рублей).

Самый дорогой билет на поезд весной обошелся в 60 тыс. рублей — клиент OneTwoTrip ехал из Москвы в Санкт-Петербург на «Сапсане» за 60 тыс. рублей. На втором месте поездка обратно за 54 тыс. рублей. На третьем — путешествие из Москвы в Адлер за 33 тыс. рублей.

«В числе наиболее дорогих железнодорожных маршрутов поездка из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург на «Сапсане» за 30,5 тыс. рублей и из Москвы во Владивосток в вагоне класса «Люкс» за 30 тыс. рублей. В обоих заказах было по два пассажира», — заключили в OneTwoTrip.