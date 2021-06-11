В Омске по делу о лжеминировании арестован школьник

В Омске 17-летний школьник арестован по делу о рассылке десятков ложных сообщений о минировании школ и других учреждений. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления МВД.

По версии следствия, весной 2021 года молодой человек направил в ряд организаций, в том числе школ, по электронной почте однотипные письма о готовящихся тяжких преступлениях. Все здания были проверены, предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.

«Фигурант отрицательно характеризуется в школах, где он обучался в последние годы, значительную часть времени проводит в Интернете. При проведении следственных действий он пытался вывести из строя ноутбук, который использовался для рассылки сообщений», — говорится в сообщении.

Подозреваемого выявили «при активном участии и задействовании технических возможностей УФСБ России по Омской области».

В его отношении в УМВД Омска возбудили уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах (ч. 2 ст. 207 УК).

В настоящее время следователем СУ УМВД России по Омской области задержанному предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, связанных с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.