Полиция провела обыск в доме напавшего на Макрона

Французские полицейские провели обыск в доме мужчины, который ранее напал на президента Франции Эмманюэля Макрона во время его визита в департамент Дром, передает телеканал BFMTV.

«В доме подозреваемого, который в настоящее время содержится под стражей за умышленное насилие в отношении лица, наделенного государственной властью, был проведен обыск», — сообщил канал.

Приятель подозреваемого в эфире канала сказал, что поступок друга его удивил. Он назвал задержанного спокойным человеком.

Ранее два человека задержали во французском департаменте Дром после инцидента с пощечиной Макрону.

Во вторник, 8 июня, стало известно, что Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины в ходе его поездки в департамент Дром в рамках его президентской кампании.

Соответствующее видео распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как глава государства подходит к ограждениям, за которыми стояли граждане, и в это время один мужчина наносит удар по лицу политика. Для нейтрализации неизвестного быстро вмешались сотрудники службы безопасности. Они взяли мужчину за руки и оттеснили от Макрона.

По информации BFMTV, в Елисейском дворце подтвердили инцидент, но подчеркнули, что речь идет не о пощечине, а только о попытке ее нанести.