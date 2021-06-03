Протасевич опроверг участие в проекте «Черная книга Беларуси»

Задержанный в Минске основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в эфире белорусского телеканала «ОНТ» заявил, что не имеет отношения к администрированию и участию в Telegram-канале «Черная книга Беларуси».

Протасевич признал, что руководил Telegram-каналами NEXTA и «Беларусь головного мозга», однако заявил, что не имеет отношения к «Черной книге Беларуси», которая занималась сбором информации по белорусским силовикам.

Ранее Протасевич рассказал, кто «сливал» ему данные по силовикам.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Ранее белорусский телеканал ОНТ опубликовал другой отрывок, в котором Протасевич рассказывает, что произошло после посадки самолета Ryanair в Минске.