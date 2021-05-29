Японские рыбаки назвали задержание своего судна ФСБ неправомерным

Профсоюз рыболовов японского портового города Вакканай в префектуре Хоккайдо заявил, что считает неправомерным задержание своего рыболовецкого траулера «Хатикита Комару», сообщает информационное агентство «Киодо».

«Заслуживает крайнего сожаления тот факт, что их задержали, несмотря на то, что они находились в исключительной экономической зоне Японии», — заявил лидер профсоюза Сэйити Кадзэму.

По данным управления ФСБ России по Сахалинской области, японская рыболовецкая шхуна, на которой при досмотре были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование, была задержана в Охотском море.

«Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области в исключительной экономической зоне РФ в Охотском море пресечена незаконная промысловая деятельность рыболовецкой шхуны (флаг Япония), экипаж которой не выполнил законное требование пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее японская рыболовецкая шхуна столкнулась в тумане с российским судном «Амур».