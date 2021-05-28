Движение судов через Босфор полностью восстановлено после инцидента с танкером

Движение судов через пролив Босфор полностью налажено после инцидента с танкером «Рава». Об этом сообщает представитль Главного управления береговой безопасности Турции, отмечает ТАСС.

«Движение судов через Босфор восстановлено после окончания всех необходимых работ», — сказал он.

Ранее сообщалось, что авария танкера с нефтью привела к остановке движения через пролив Босфор в Стамбуле. По данным главного управления береговой охраны, 249-метровое судно «Рава» с нефтью на борту потеряло ход и начало дрейфовать в сторону берега из-за поломки двигателя. Согласно данным портала Vessel finder, идущий под флагом Хорватии танкер следовал по маршруту Новороссийск — Картахена

До этого, 28 мая, контейнеровоз Maersk Emerald длиной 353 м из-за проблем с двигателем сел на мель в Суэцком канале недалеко от Исмаилии (Египет). В настоящее время судно отбуксировано. В результате навигация по каналу не нарушилась, так как следовавшие в северном направлении суда были оперативно направлены на обход по восточному направлению через новую часть Суэцкого канала.