«Октоберфест» не состоится в этом году из-за пандемии коронавируса

В Германии отменили пивной фестиваль «Октоберфест» из-за пандемии коронавируса, сообщает BR24.

Решение было принято в ходе встречи премьер-министра Баварии и бургомистра Мюнхена. Премьер отметил, что помимо «Октоберфеста» в регионе отменят и другие крупные мероприятия.

Пивной фестиваль должен был состояться в Мюнхене с 18 сентября по 3 октября.

Из-за пандемии «Октоберфест» отменяется второй год подряд.

Ежегодно в фестивале участвуют около шести миллионов человек со всего мира.