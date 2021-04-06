Глава Роспотребнадзора рассказала о снятии антикоронавирусных ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в зависимости от эпидситуации, в разных регионах России ограничения должны снимать по-разному. Об этом пишет газета «Известия».

По ее словам, существует общее правило: если показатели в субъекте хуже среднероссийских, то ни на какое смягчение идти нельзя.

«Конечно, всем бы хотелось, и это показывают соцопросы, вернуть массовые мероприятия. Например, «Бессмертный полк», провести Парад Победы, первомайские шествия, но, чтобы дойти до этого этапа, надо четко соблюдать все правила. Еще раз повторюсь: сегодня надо прививаться. Потому что как раз к началу мая мы уже будем говорить о формировании иммунитета после прививки», — сказала Попова.

Попова добавила, что ей бы хотелось, чтобы роль вакцинации в процессе достижения коллективного иммунитета была ведущей.

Ранее Попова заявила, что в РФ найдены штаммы коронавируса, не схожие с британскими, южноафриканскими и бразильскими вариантами. По словам Анны Поповой, на данный момент в России выявлен 81 британский и 6 южноафриканских штаммов. Это может говорить о том, что для остановки распространения вируса сегодня лучше оставаться в родной стране, подчеркнула главный санитарный врач.